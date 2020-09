Como, omicidio Don Roberto Malgesini: i funerali oggi in Valtellina (Di venerdì 18 settembre 2020) Don Roberto Malgesini, il “prete degli ultimi”, è stato ucciso nella mattinata del 15 settembre 2020 a coltellate proprio da uno dei bisognosi che assisteva e a cui stava portando la colazione. L’omicida, un cittadino tunisino con problemi psichici, dopo il delitto si è costituito e ha confessato tutto quanto. Il movente sarebbe riconducile alla semplice convinzione dell’uomo di essere vittima di un complotto che lo avrebbe rimpatriato in Tunisia. L’omicidio di Don Roberto Malgesini ha sconvolto un’intera comunità, che la sera stessa dell’omicidio ha deciso di mostrare il suo affetto riempendo l’interno e l’esterno del Duomo di Como per un rosario in suffragio del sacerdote. ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Don, il “prete degli ultimi”, è stato ucciso nella mattinata del 15 settembre 2020 a coltellate proprio da uno dei bisognosi che assisteva e a cui stava portando la colazione. L’omicida, un cittadino tunisino con problemi psichici, dopo il delitto si è costituito e ha confessato tutto quanto. Il movente sarebbe riconducile alla semplice convinzione dell’uomo di essere vittima di un complotto che lo avrebbe rimpatriato in Tunisia. L’di Donha sconvolto un’intera comunità, che la sera stessa dell’ha deciso di mostrare il suo affetto riempendo l’interno e l’esterno del Duomo diper un rosario in suffragio del sacerdote. ...

EGardini : ??#Como. Questo è un barbaro omicidio. E l’assassino probabilmente non aveva alcun titolo per restare nel nostro ter… - Tg3web : Un 'prete degli ultimi'. Così era considerato da tutti don Roberto Malgesini, ucciso questa mattina a Como di front… - MagiFausto : 'Riflettevo sulla strana coincidenza che accomuna decine di omicidi. - L'omicidio del sacerdote a Como è stato comm… - Peonia249 : RT @claudio_2022: Perché l'omicida del prete di Como era in Italia nonostante due mandati di espulsione? - ivan71439634 : RT @EugeneAndHisAxe: Il tunisino accusato dell’omicidio di Don Roberto Malgesini, il prete ucciso in strada a Como con una coltellata, ritr… -