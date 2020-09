“Cambia tutto” Omicidio Willy | la decisione sui fratelli Bianchi dopo l’ultima scoperta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sono cifre alte, circa 33 mila : è questo che i quattro del branco di Colleferro avrebbe percepito indebitamente come reddito di cittadinanza. In base a quanto si apprende Marco e Gabriele, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, avrebbero “omesso di indicare nelle autocertificazioni compilate dati dovuti, creandosi in tal modo le condizioni per accedere al beneficio”. Alla luce di una serie di accertamenti la Guardia di Finanza di Colleferro li ha denunciati per violazione della legge che regola il reddito di cittadinanza alla procura di Velletri e li ha segnalati all’Inps per il recupero della somme. Da quello che emerge, in su un totale di oltre 33 mila euro ottenuti dai denunciati ne devono essere recuperati 28.747 mila euro.Ora quel reddito è stato revocato. “Non abbiamo mai ricevuto o chiesto il reddito di ...