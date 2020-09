Calciomercato Milan, Chiesa e Milenkovic: parla Commisso (Di venerdì 18 settembre 2020) Calciomercato Milan, il presidente della Fiorentina Commisso parla del futuro di Chiesa e Milenkovic, obiettivi rossoneri Lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport' di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. Tra gli argomenti toccati, il futuro di Chiesa e Milenkovic, accostati al Milan. Ecco le sue dichiarazioni: 'Non so cosa succederà ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 18 settembre 2020), il presidente della Fiorentinadel futuro di, obiettivi rossoneri Lunga intervista alla 'Gazzetta dello Sport' di Rocco, presidente della Fiorentina. Tra gli argomenti toccati, il futuro di, accostati al. Ecco le sue dichiarazioni: 'Non so cosa succederà ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, idea #Torreira per il centrocampo. Il #Lione su #Paquetà e l'ipotesi #Depay - SkySport : Milan, primi contatti per Torreira dell'Arsenal: le news di calciomercato - DiMarzio : #Milan, per il ruolo di vice @gigiodonna1 arriva #Tatarusanu ex @acffiorentina #calciomercato @SkySport - ildiavolo_d : RT @cmdotcom: #Milan, questo #Calhanoglu va blindato col rinnovo: la richiesta di Hakan e un rischio da evitare - MilanLiveIT : #Milan - #Krunic resta in uscita -