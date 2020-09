Barbara Cola è Iva Zanicchi – Video – Tale e Quale Show 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Barbara Cola imita Iva Zanicchi nella prima puntata di Tale e Quale Show 2020. Forse uno dei personaggi più difficili dell’intera serata. Questo ci fa intuire però quanto la concorrente punti in alto e che potrebbe dimostrare di avere qualità oltre il previsto. Le prove settimanali sono state in salita però per Barbara Cola: riuscirà ad avvicinarsi alla grinta vocale di Iva Zanicchi? Scopriamo il verdetto della giuria e il Video della sua esibizione. Barbara Cola è Iva Zanicchi a Tale e Quale Show 2020 – Il verdetto Come ti vorrei ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020)imita Ivanella prima puntata di. Forse uno dei personaggi più difficili dell’intera serata. Questo ci fa intuire però quanto la concorrente punti in alto e che potrebbe dimostrare di avere qualità oltre il previsto. Le prove settimanali sono state in salita però per: riuscirà ad avvicinarsi alla grinta vocale di Iva? Scopriamo il verdetto della giuria e ildella sua esibizione.è Iva– Il verdetto Come ti vorrei ...

Jess7510_ : Barbara Cola l'ho apprezzata e conosciuta tantissimo grazie al musical di Romeo e Giulietta?? #taleequaleshow - bohemiennepao : Non si può dire che Barbara Cola non abbia la voce. #taleequaleshow - IvanaDegennaro : RT @RicciBallerini: Barbara Cola ed è subito 'Se esiste un premio per gli ingenui io l'ho già vinto da tempo, ma nessun uomo vale tanto: di… - EmanueleDiRocco : Già assicurata l'imitazione di Adele per Barbara Cola. #taleequaleshow - VitaleRosy : Al nome Barbara Cola mi appare Lady Capuleti #taleequaleshow -