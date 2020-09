Antonella Clerici non potrà mai dimenticarlo, lacrime e commozione (Di venerdì 18 settembre 2020) Questo articolo Antonella Clerici non potrà mai dimenticarlo, lacrime e commozione . Antonella Clerici ha avuto modo di pubblicare una vecchia foto che risale a circa quindici anni fa: il ricordo è indelebile, i fan si sono commossi con lei. Antonella Clerici ha pubblicato una bellissima foto che risale a circa quindici anni fa e che la ritrae insieme ai suoi “compagni di viaggio” di un’esperienza davvero … Leggi su youmovies (Di venerdì 18 settembre 2020) Questo articolonon potrà maiha avuto modo di pubblicare una vecchia foto che risale a circa quindici anni fa: il ricordo è indelebile, i fan si sono commossi con lei.ha pubblicato una bellissima foto che risale a circa quindici anni fa e che la ritrae insieme ai suoi “compagni di viaggio” di un’esperienza davvero …

heythreshold : dayane: 'matilde tu dovresti presentare perché in tv italiana sono scarse di presentatrici michelle per me numero u… - MattiaPerrone9 : @cippiriddu Antonella Clerici - putipherio : @itschadiii ehm scusami non sai? a 100 ci escono le tazzine da caffè della prova del cuoco, antonella clerici amore mio sto arrivandooooo - rotoIini : end my suffering NOW non mi devasto per antonella clerici - 94lure : @JINW4SABl in cucina con antonella clerici -