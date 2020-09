All’ottavo anno è il Napoli di Insigne. È il Napoli-a-giro (Di venerdì 18 settembre 2020) Da quando Gattuso ha messo la mattonella di Insigne al centro del villaggio, è successo un po’ di tutto. La Juve di Sarri ha vinto lo scudetto, il mondo s’è fermato per una pandemia, e la cronaca nell’inseguire gli altri indizi dell’apocalisse imminente ha intercettato anche un paio di invasioni di locuste e una pioggia di rane. Ma Lorenzo Insigne sta lì, e domenica fanno 8 anni. Il mondo che non s’era fermato mai un momento, prima di bloccarsi del tutto in primavera fa perno su pochi centimetri quadrati di stabilità quasi estatica: il posto di Insigne nel Napoli. E mai come stavolta è un luogo di pace e tranquillità. In cui arriva un pallone, lo si stoppa, ci si accentra e si tiraggiro verso la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 settembre 2020) Da quando Gattuso ha messo la mattonella dial centro del villaggio, è successo un po’ di tutto. La Juve di Sarri ha vinto lo scudetto, il mondo s’è fermato per una pandemia, e la cronaca nell’inseguire gli altri indizi dell’apocalisse imminente ha intercettato anche un paio di invasioni di locuste e una pioggia di rane. Ma Lorenzosta lì, e domenica f8 anni. Il mondo che non s’era fermato mai un momento, prima di bloccarsi del tutto in primavera fa perno su pochi centimetri quadrati di stabilità quasi estatica: il posto dinel. E mai come stavolta è un luogo di pace e tranquillità. In cui arriva un pallone, lo si stoppa, ci si accentra e si tiragverso la ...

