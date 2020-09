Africa Prize for Engineering Innovation | vince Charlette N’Guessan

(Di venerdì 18 settembre 2020) È diN’Guessan l’invenzione tecnologica dell’anno in: la 26enne ghanese ha vinto con il sistema di riconoscimento facciale Bace Api Un’imprenditrice nel campo della tecnologia ghanese,N’Guessan, e’ la prima donna nella storia a essere insignita dell’for, ritenuto il piu’ prestigioso riconoscimento nel campo delle innovazioni ingegneristiche. N’Guessan, che… L'articoloforN’Guessan Corriere Nazionale.

Charlette N'Guessan, è la prima donna nella storia ad essere insignita dell'Africa prize for engineering innovation. Il suo merito è aver ideato un sistema innovativo per scoprire le truffe e i cyberc ...ROMA – Un’imprenditrice nel campo della tecnologia ghanese, Charlette N’Guessan, e’ la prima donna nella storia a essere insignita dell’Africa Prize for Engineering Innovation, ritenuto il piu’ presti ...