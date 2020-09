Xbox Series X avrà scorte limitate al lancio? Microsoft avverte i fan (Di giovedì 17 settembre 2020) Mancano pochi giorni prima che i preordini per Xbox Series X e Xbox Series S siano disponibili. I fan hanno meno di una settimana prima di poter investire i propri soldi sulla prossima generazione di console Xbox. Sfortunatamente, Microsoft ha chiarito che non tutti coloro che vogliono mettere le mani su Xbox Series X o S al momento del lancio potrebbero essere in grado di farlo.La domanda spesso supera l'offerta quando viene lanciata una nuova console e sembra lecito ritenere che sarà il caso di Series X (e PlayStation 5). Aggiungiamo l'interruzione alle principali catene di fornitura causa COVID-19 ed ecco che il problema delle console limitate al lancio diventa ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 17 settembre 2020) Mancano pochi giorni prima che i preordini perX eS siano disponibili. I fan hanno meno di una settimana prima di poter investire i propri soldi sulla prossima generazione di console. Sfortunatamente,ha chiarito che non tutti coloro che vogliono mettere le mani suX o S al momento delpotrebbero essere in grado di farlo.La domanda spesso supera l'offerta quando viene lanciata una nuova console e sembra lecito ritenere che sarà il caso diX (e PlayStation 5). Aggiungiamo l'interruzione alle principali catene di fornitura causa COVID-19 ed ecco che il problema delle consolealdiventa ...

