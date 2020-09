X Factor 2020: Ale canta LV, la sua prima canzone composta (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) X Factor 2020, Ale canta LV, la sua prima canzone che ha scritto dopo aver litigato con la madre (VIDEO) Giovedì 17 settembre è andata in onda la prima puntata delle audition di X Factor 2020, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. L’edizione 2020 è condotta sempre da Alessandro Cattelan, con una giuria composta da: Emma Marrone e Hell Raton, che rappresentano le novità, con i ritorni di Mika e Manuel Agnelli. Nella prima puntata delle audizioni si è presentata Ale. “LV” è la prima canzone che scrive, dopo aver litigato con la madre, che ha anche citato nel testo. Hell Raton, ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 17 settembre 2020) X, AleLV, la suache ha scritto dopo aver litigato con la madre () Giovedì 17 settembre è andata in onda lapuntata delle audition di X, in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno. L’edizioneè condotta sempre da Alessandro Cattelan, con una giuriada: Emma Marrone e Hell Raton, che rappresentano le novità, con i ritorni di Mika e Manuel Agnelli. Nellapuntata delle audizioni si è presentata Ale. “LV” è lache scrive, dopo aver litigato con la madre, che ha anche citato nel testo. Hell Raton, ...

