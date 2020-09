‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 17/09/20 (Di giovedì 17 settembre 2020) Ciao, prima di iniziare l’opinione della puntata volevo ricordarvi che tra i nuovi tronisti c’è anche Sophie Codegnoni, eh. No, mi prendo io l’onere di ricordarvelo perché la diciottenne con le labbra più fuori asse della storia al momento viene così poco presa in considerazione che persino Tinì Cansino, con la sua residenza presso la macchinetta di caffè Borbone, riesce a prendersi la scena più di lei. Tutta l’attenzione, per quanto riguarda il trono giovani, è su Jessica Antonini che penso abbia una delle voci più moleste dai tempi di Nicole Mazzoccato. Con quella cantilena da papera cotta mi fa venire la voglia di trasformarmi in Ursula, rubarle la voce e buttarla negli abissi dell’oceano, roba che davvero forse preferirei ipnotizzarmi sul labbro sghembo di Sophie piuttosto ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 settembre 2020) Ciao, prima di iniziare l’opinione dellavolevo ricordarvi che tra i nuovi tronisti c’è anche Sophie Codegnoni, eh. No, mi prendo io l’onere di ricordarvelo perché la diciottenne con le labbra più fuori asse della storia al momento viene così poco presa in considerazione che persino Tinì Cansino, con la sua residenza presso la macchinetta di caffè Borbone, riesce a prendersi la scena più di lei. Tutta l’attenzione, per quanto riguarda il trono giovani, è su Jessica Antonini che penso abbia una delle voci più moleste dai tempi di Nicole Mazzoccato. Con quella cantilena da papera cotta mi fa venire la voglia di trasformarmi in Ursula, rubarle la voce e buttarla negli abissi dell’oceano, roba che davvero forse preferirei ipnotizzarmi sul labbro sghembo di Sophie piuttosto ...

