Tim | tegola Ue sulla Rete Unica Nel mirino il controllo Titolo ko

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 17 settembre 2020) Pare che gli avvocati di Cdp che avevano disegnato il progetto per la nuova governance della futuradigitale ultra-veloce, che deve nascere dalla fusione fra l'infrastruttura Tim e quella Open Fiber e per spingere l'ex monopolista ad aderire al progetto, abbiano fatto un saltosedia. Già perché se fosse vera l'indiscrezione rivelata questa mattina da Bloomberg, il pianocosì com'è stato disegnato a grandi linee nel memorandum of understanding sottoscritto a fine agosto da Tim e dalla Cassa di Fabrizio Palermo, finirebbe direttamente nel cestino, anche perché è difficile immaginare come la compagnia telefonica possa rinunciare al pre-requisito del "50%+1 azione" di AccessCo, la futura società che ...