“Tiki Taka” | fuori Pistocchi | caos sull’esclusione

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 17 settembre 2020) L’azienda ha anche rilasciato un comunicato sulla questione “Tiki Taka” si prepara a ripartire con una versione rinnovata, a partire dalla conduzione di Piero Chiambretti. Nelle ultime ore ha però tenuto banco l’esclusione di Mauriziodal parterre degli opinionisti della trasmissione sportiva. “Corriere Della Sera” e non solo, parlava di un veto da parte di Mediaset: l’azienda, nonostante la volontà del conduttore, avrebbe preferito escludere il giornalista a causa di un contenzioso legale in atto e a causa di alcune sue idee sulla Juventus. Leggi anche: Chiambretti parla di “Tiki Taka”: «Continuità è la parola giusta» I vertici Mediaset con un comunicato hanno però smentito le voci. Non pone alcun veto su cast e ospiti nei suoi programmi. Il gruppo degli ...