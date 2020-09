Temptation Island, l’ira del pubblico contro Davide: “Non è gelosia, è malattia” (Di giovedì 17 settembre 2020) La prima puntata di Temptation Island ha visto numerose coppie in crisi, a cominciare da quella composta da Serena e Davide. Il ragazzo, chiacchierando con una tentatrice, ha espresso parole pesanti che hanno scatenato le ire dei social. “Ho il controllo sulla sua mente“, la frase incriminata, che si riferisce alla fidanzata. Davide al centro delle polemiche Partenza con polemiche per la nuova edizione di Temptation Island. La prima puntata ha già visto un istantaneo falò di confronto con l’uscita di scena di Amedeo e Sofia e le ammissioni di tradimento di Alberto ai danni di Speranza. Ma è in chiusura di puntata che si è sollevato un forte polverone mediatico sulle parole di uno dei fidanzati, Davide. Il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 settembre 2020) La prima puntata diha visto numerose coppie in crisi, a cominciare da quella composta da Serena e. Il ragazzo, chiacchierando con una tentatrice, ha espresso parole pesanti che hanno scatenato le ire dei social. “Ho illlo sulla sua mente“, la frase incriminata, che si riferisce alla fidanzata.al centro delle polemiche Partenza con polemiche per la nuova edizione di. La prima puntata ha già visto un istantaneo falò di confronto con l’uscita di scena di Amedeo e Sofia e le ammissioni di tradimento di Alberto ai danni di Speranza. Ma è in chiusura di puntata che si è sollevato un forte polverone mediatico sulle parole di uno dei fidanzati,. Il ...

