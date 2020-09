Startup | Tramundi allarga orizzonte turismo e chiude round investimento 1 | 5 mln 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 17 settembre 2020) (Adnkronos) – A osservare i punti di forza di questa giovaneemergono una collaborazione diretta con le realtà turistiche locali, che garantisce l’assistenza di fidati professionisti una volta giunti a destinazione, la qualità degli itinerari e l’immersione totale nella cultura del posto. Un modo per imparare a conoscere i luoghi, le tradizioni e le usanze come veri esploratori, nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio.“Il 2020 è stato un anno difficile, l’emergenza sanitaria ha avuto un impatto fortemente negativo sull’intero comparto turistico e far nascere unadedicata ai viaggi in questo periodo è stata una grande sfida” commenta Alessandro Quintarelli, Ceo e co-founder di. “Abbiamo deciso scommettere sulla ...