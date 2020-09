Spuntano il prezzo di Xiaomi Mi 10T Pro e alcuni indizi su sbarchi europei Ultra

PCGamingit : Spuntano fuori le caratteristiche e il presunto prezzo dell'Oculus Quest 2 - -

Ultime Notizie dalla rete : Spuntano prezzo

Spuntano le prime informazioni ufficiali relative alle nuove OnePlus Buds Z, le cuffie TWS super economiche del costruttore cinese. OnePlus Buds Z potrebbero arrivare presto sul mercato come un paio d ...Dopo la conferenza di Sony dedicata alla PlayStation 5 e ai suoi giochi disponibili al lancio, spuntano le confezioni di vendita della console. Finalmente Sony ha svelato i prezzi ufficiali e la data ...Il 21 settembre ci sarà la presentazione del nuovo Oppo Reno4 SE, dispositivo che dovrebbe appartenere alla fascia media del mercato e che è già stato mostrato in anteprima in alcune immagini. E’ stat ...