"Se la Toscana cade?". Mentana, i contraccolpi devastanti per il governo: "Il Pd andrà da Conte"

"Che succede se cade la Toscana?". Enrico Mentana, intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita, delinea un quadro devastante: "Ci sono contraccolpi nel Pd. Perdono in casa loro, perde in casa Matteo Renzi. Ora devono decidere cosa fare, perché la maggioranza è un convento in cui ha mangiato solo uno (il M5s, ndr) - spiega il direttore del TgLa7 -. Il Pd ha detto sì al referendum, ha aspettato sul Mes, ha garantito per Conte sui fondi europei tramite Sassoli e Gentiloni ma la carriola l'ha portata Paperone Conte". Ma qualcosa succederà comunque, conclude Mentana, visto che in caso di 3-3 alle regionali i dem andranno a battere cassa a Palazzo Chigi, ma chiederanno un cambio di equilibri anche in caso di vittoria.

