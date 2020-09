Scuola, tutti in classe: la data per la penisola sorrentina (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGli studenti della penisola sorrentina avranno a disposizione ancora qualche giorno per metabolizzare l’idea che, ormai, è tempo di tornare in classe. Infatti slitta, ancora una volta, la data di inizio della Scuola che, quest’anno, vivrà un anno assolutamente sui generis. “La salute dei nostri ragazzi viene prima di tutto”, annunciano i sindaci di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, di Sorrento, Giuseppe Cuomo, di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, di Meta, Giuseppe Tito e di Vico Equense, Andrea Buonocore, che hanno fatto fronte comune e scelto di rinviare al 28 settembre l’inizio del nuovo anno scolastico. “A seguito delle operazioni di voto previste nei giorni 20 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGli studenti dellaavranno a disposizione ancora qualche giorno per metabolizzare l’idea che, ormai, è tempo di tornare in. Infatti slitta, ancora una volta, ladi inizio dellache, quest’anno, vivrà un anno assolutamente sui generis. “La salute dei nostri ragazzi viene prima di tutto”, annunciano i sindaci di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, di Sorrento, Giuseppe Cuomo, di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, di Meta, Giuseppe Tito e di Vico Equense, Andrea Buonocore, che hanno fatto fronte comune e scelto di rinviare al 28 settembre l’inizio del nuovo anno scolastico. “A seguito delle operazioni di voto previste nei giorni 20 ...

