Quattro manifesti di Matteo Salvini a Roma Facili slogan per orecchie senza memoria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) I cartelloni del leader della Lega spuntati come funghi nella Capitale lancianoai cittadini (e qualche sottotesto rassicurante alle “forze produttive”) Il classico “santino” diin giacca blu ecravatta, con braccialetti in bella mostra che fanno tanto sbarazzino, accanto al classico “Prima gli italiani” che ha da tempo sostituito il vintage “Prima il Nord”, troneggia nei cartelloni 6×3 di cui è tappezzata la città, ennesimo step di una campagna elettorale per le Comunali del 2021 cominciata da tempo, anche se ancora non c’è un candidato/a Sindaco/a del centrodestra. L’hashtag, archiviata da un pezzoladrona, è “#tornacapitale” e si declina in 3 ...