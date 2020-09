Prosegue in modalità virtuale #Accendiamoilrispetto (Di giovedì 17 settembre 2020) CISTERNA DI LATINA, LATINA, - Continua in maniera virtuale il progetto etico #Accendiamoilrispetto con gli studenti contro il bullismo, cyberbullismo e uso consapevole dell'energia, che è giunto al ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) CISTERNA DI LATINA, LATINA, - Continua in manierail progetto eticocon gli studenti contro il bullismo, cyberbullismo e uso consapevole dell'energia, che è giunto al ...

albastraniera : RT @riktroiani: “Quello che cambierà – prosegue l’infettivologo – sarà la modalità di convivenza: non più da stato di guerra perenne e di e… - aldo_rovi : RT @riktroiani: “Quello che cambierà – prosegue l’infettivologo – sarà la modalità di convivenza: non più da stato di guerra perenne e di e… - LauraCarrese : RT @riktroiani: “Quello che cambierà – prosegue l’infettivologo – sarà la modalità di convivenza: non più da stato di guerra perenne e di e… - Kottomano : RT @riktroiani: “Quello che cambierà – prosegue l’infettivologo – sarà la modalità di convivenza: non più da stato di guerra perenne e di e… - ViselliTania : RT @riktroiani: “Quello che cambierà – prosegue l’infettivologo – sarà la modalità di convivenza: non più da stato di guerra perenne e di e… -

Ultime Notizie dalla rete : Prosegue modalità Come comprare Btp italia, cos'è, quanto rende: la guida pratica Corriere della Sera