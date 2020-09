Pirlo primo della classe? No, è Thiago Motta... (Di giovedì 17 settembre 2020) Meglio di Pirlo? Solo lui, Thiago Motta, primo della classe con una votazione di 108/110. L'ex Inter e Psg, che in A aveva già debuttato alla guida del Genoa, è stato il miglior allievo di questo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) Meglio di? Solo lui,con una votazione di 108/110. L'ex Inter e Psg, che in A aveva già debuttato alla guida del Genoa, è stato il miglior allievo di questo ...

forumJuventus : Danilo: 'Primo anno alla Juve buono, vogliamo fare di più in Champions. Pirlo ha le idee chiare e sa come trasmette… - sportli26181512 : Pirlo primo della classe? No, è Thiago Motta...: L'ex di Inter e Psg si è laureato allenatore a Coverciano con 108/… - Fracal971 : RT @_Bitw_n_10: Pirlo al primo errore di Bernardeschi in allenamento: - marrus91 : @GiovanniSaveri Ci sono calciatori che non hanno offerte importanti. Anche lo stesso Ramsey assieme a DC potrebbe e… - simokelevra : RT @_Bitw_n_10: Pirlo al primo errore di Bernardeschi in allenamento: -