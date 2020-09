Migranti, l’idea dei generali: ‘Cordone di navi a ridosso delle coste’ (Di giovedì 17 settembre 2020) Il problema dell’approdo di Migranti clandestini sulle coste italiane continua a far discutere. A fornire una possibile soluzione all’emergenza migratoria ci pensano però alcuni ex generali dell’esercito italiano. Si tratta di Fabio Mini, Vincenzo Santo e Ferdinando Sanfelice di Montefeltro. I tre ex alti ufficiali sono stati intervistati dal quotidiano La Verità. Considerando che al momento risulterebbe impossibile attuare un vero e proprio blocco navale come fu ai tempi del governo Prodi I, la soluzione migliore per bloccare l’arrivo di Migranti in Italia sarebbe secondo loro quella di formare un “cordone di navi a ridosso delle coste contro le partenze”. I generali italiani contro i Migranti ... Leggi su newspad (Di giovedì 17 settembre 2020) Il problema dell’approdo diclandestini sulle coste italiane continua a far discutere. A fornire una possibile soluzione all’emergenza migratoria ci pensano però alcuni exdell’esercito italiano. Si tratta di Fabio Mini, Vincenzo Santo e Ferdinando Sanfelice di Montefeltro. I tre ex alti ufficiali sono stati intervistati dal quotidiano La Verità. Considerando che al momento risulterebbe impossibile attuare un vero e proprio blocco navale come fu ai tempi del governo Prodi I, la soluzione migliore per bloccare l’arrivo diin Italia sarebbe secondo loro quella di formare un “cordone dicoste contro le partenze”. Iitaliani contro i...

MaraSartori1 : Migranti, il piano dei generali: 'Ora schierare muro di navi' - gbrera : RT @Teresat14547770: Chi pensa che l'UE sia cambiata in meglio sulla questione migranti..e' in errore, l'UE non ha cambiato idea..anzi il t… - PaolaLazz : RT @EleonoraCamilli: Dopo le “navi quarantena” a Udine è stata partorita l’idea, ancor più surreale, dei “bus quarantena” Dopo le protest… - Teresat14547770 : Chi pensa che l'UE sia cambiata in meglio sulla questione migranti..e' in errore, l'UE non ha cambiato idea..anzi i… - CarloClimati : RT @EleonoraCamilli: Dopo le “navi quarantena” a Udine è stata partorita l’idea, ancor più surreale, dei “bus quarantena” Dopo le protest… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti l’idea Omicidio Willy, «il dramma di mio cugino e l’intolleranza crescente» Corriere della Sera