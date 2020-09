Lokomotiv Plovdiv-Tottenham, il difensore ‘para’ sulla linea: e Kane va in gol su rigore (VIDEO) (Di giovedì 17 settembre 2020) Un sospiro di sollievo per il Tottenham in svantaggio a 13′ dalla fine nel match dei preliminari di Europa League contro il Lokomotiv Plovdiv. All’83’ Almeida ha letteralmente parato sulla linea un colpo di testa a botta sicura di Erik Lamela. Inevitabile il provvedimento disciplinare dell’arbitro: calcio di rigore e cartellino rosso diretto. E per Kane su rigore c’è stato il gol che ha dato il via alla rimonta conclusa da Ndombele. Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Un sospiro di sollievo per ilin svantaggio a 13′ dalla fine nel match dei preliminari di Europa League contro il. All’83’ Almeida ha letteralmente paratoun colpo di testa a botta sicura di Erik Lamela. Inevitabile il provvedimento disciplinare dell’arbitro: calcio die cartellino rosso diretto. E persuc’è stato il gol che ha dato il via alla rimonta conclusa da Ndombele.

INTER291103 : Momento Rocchi in Europa League: il Tottenham va sotto in Bulgaria e cinque minuti dopo ottiene un rigore a favore… - Bagarotzo : Il Tottenham sotto contro il Lokomotiv Plovdiv. MI CACO SOTTO. - OmniaFootball : Intanto il #Tottenham di #Mourinho sta per essere eliminato dall'#EuropaLeague per mano del Lokomotiv #Plovdiv - 929SEBA : Ma l’allenatore della Lokomotiv Plovdiv è parente di quello che fa i terminali di scarico? #Akrapovic - SkyBetIT : ?? Gli Spurs ripartono dal Lokomotiv Plovdiv ???? Una buona occasione per rifarsi ?? ?????? solo 6? in classifica naz… -