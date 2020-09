Juventus, Pirlo come Ancelotti e Zidane? La sua idea di gioco (Di giovedì 17 settembre 2020) Nei giorni scorsi si è parlato molto della tesi d’esame presentata da Andrea Pirlo in occasione del rilascio del patentino Uefa Master Pro. La commissione d’esame sarebbe rimasta impressionata per il modo di intendere il calcio che avrebbe in mente il Maestro. I diktat principali sono ormai noti: difesa alta pronta ad aggredire l’avversario in fase di non possesso, equilibrio tattico e idee sempre chiare. La frase citata all’interno della sua relazione, vale a dire “la palla si spazza solo quando è sulla linea”, diverrà molto probabilmente, un detto comune, simile a tante massime che si sono sentite all’interno del mondo calcio. Ma nel dettaglio, che Juventus potremmo vedere prossimamente? LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, svolta da Madrid: accordo a ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Nei giorni scorsi si è parlato molto della tesi d’esame presentata da Andreain occasione del rilascio del patentino Uefa Master Pro. La commissione d’esame sarebbe rimasta impressionata per il modo di intendere il calcio che avrebbe in mente il Maestro. I diktat principali sono ormai noti: difesa alta pronta ad aggredire l’avversario in fase di non possesso, equilibrio tattico e idee sempre chiare. La frase citata all’interno della sua relazione, vale a dire “la palla si spazza solo quando è sulla linea”, diverrà molto probabilmente, un detto comune, simile a tante massime che si sono sentite all’interno del mondo calcio. Ma nel dettaglio, chepotremmo vedere prossimamente? LEGGI ANCHE: Calciomercato, svolta da Madrid: accordo a ...

