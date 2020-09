Italo | ora la sua sorte è appesa a un filo Immagino solo quattro possibili evoluzioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020) di Paolo Rossi Quanto pesa l’economia di mercato nelle scelte politiche in tempo di Covid? Abbiamo assistito in questi mesi alle incessanti e continue richieste di aiuto da parte delle aziende turistiche delle nostre città d’arte che, per via del crollo dei flussi turistici, non sono affatto in grado di sostenersi economicamente. Ultimamente assistiamo anche al grido di aiuto di, unico operatore italiano ferroviario privato in concorrenza a Trenitalia, che pure per via della riduzione forzata al 50% dei posti disponibili imposta dal distanziamento sociale, ha visto drasticamente ridursi i propri proventi e schizzare alle stelle il proprio indebitamento. Il Cts recentemente ha negato alatà di aumentare i posti offerti sui propri treni con una decisione difficilmente comprensibile visto ...