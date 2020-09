Incendi in California, il fumo è visibile dallo spazio (Di giovedì 17 settembre 2020) Il cielo arancione sopra la baia di San Francisco non è l'unico effetto inedito e inquietante degli Incendi che stanno devastando la California. Infatti, la colonna di fumo proveniente da quella zona ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Il cielo arancione sopra la baia di San Francisco non è l'unico effetto inedito e inquietante degliche stanno devastando la. Infatti, la colonna diproveniente da quella zona ...

“Stiamo lasciando Los Angeles, l’aria è tossica, ci sono un sacco di incendi. Molte persone stanno lasciando la città, ovviamente chi può farlo, perché l’aria è davvero irrespirabile”. A dirlo è Elisa ...

Il cielo arancione sopra la baia di San Francisco non è l’unico effetto inedito e inquietante degli incendi che stanno devastando la California. Infatti, la colonna di fumo proveniente da quella zona ...

"Stiamo lasciando Los Angeles, l'aria è tossica, ci sono un sacco di incendi. Molte persone stanno lasciando la città, ovviamente chi può farlo, perché l'aria è davvero irrespirabile". A dirlo è Elisa ...

Incendi a ovest, alluvioni a est

Forti alluvioni causate da una tempesta tropicale hanno colpito mercoledì parti degli stati americani dell'Alabama e della Florida, provocando moltissimi danni: tra le altre cose hanno trasformato div ...