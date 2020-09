In manette per spaccio di cocaina (Di giovedì 17 settembre 2020) Una 45enne è sospettata di aver preso parte a un importante traffico di droga avviato negli ultimi anni nel Luganese. Leggi su media.tio.ch (Di giovedì 17 settembre 2020) Una 45enne è sospettata di aver preso parte a un importante traffico di droga avviato negli ultimi anni nel Luganese.

repubblica : Catania, colpo al clan Ercolano-Santapaola: manette per 21 persone [di NATALE BRUNO] [aggiornamento delle 10:54] - enpaonlus : Cardellini legati come richiami vivi e reti a scatto per la cattura di volatili: in manette 45enne a cui viene sosp… - pew_TR : RT @ArrestedLawyers: Le autorita' hanno accelerato la pratica di criminalizzare quei legali che seguono casi di prigionieri di coscienza fi… - Mfazmaz : RT @ArrestedLawyers: Le autorita' hanno accelerato la pratica di criminalizzare quei legali che seguono casi di prigionieri di coscienza fi… - muzayhan : RT @ArrestedLawyers: Le autorita' hanno accelerato la pratica di criminalizzare quei legali che seguono casi di prigionieri di coscienza fi… -

Ultime Notizie dalla rete : manette per Calvizzano: coltiva marijuana “per scherzo” ma finisce in manette. 45enne arrestato dai Carabinieri Quotidiano del Sud “Geenna”, quella valle di lacrime che ha ingoiato il potere. E ora tocca a Egomnia

Così è nata l’inchiesta che ha travolto la Valle d’Aosta dimostrando per la prima volta l’esistenza di una “locale”. AOSTA. La storia comincia, agli occhi di tutti, quella notte del 23 gennaio 2019 co ...

Scippo del Rolex a un anziano con la tecnica dell’abbraccio: marito e moglie in manette

ALESSANDRIA – L’efficienza e la sinergia della Squadra Mobile e delle Volanti della Polizia di Alessandria ha portato all’arresto di una coppia per lo scippo di un rolex ai danni di un uomo di 85 anni ...

Spaccio di eroina ad Ascoli Piceno, finiti in manette due uomini di 45 e 54 anni

Due pusher di 45 e 54 anni, sorpresi a spacciare droga ad Ascoli Piceno, sono stati tratti in arresto nei giorni da parte dei Carabinieri del comando locale. I due individui, entrambi già conosciuti d ...

Così è nata l’inchiesta che ha travolto la Valle d’Aosta dimostrando per la prima volta l’esistenza di una “locale”. AOSTA. La storia comincia, agli occhi di tutti, quella notte del 23 gennaio 2019 co ...ALESSANDRIA – L’efficienza e la sinergia della Squadra Mobile e delle Volanti della Polizia di Alessandria ha portato all’arresto di una coppia per lo scippo di un rolex ai danni di un uomo di 85 anni ...Due pusher di 45 e 54 anni, sorpresi a spacciare droga ad Ascoli Piceno, sono stati tratti in arresto nei giorni da parte dei Carabinieri del comando locale. I due individui, entrambi già conosciuti d ...