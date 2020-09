Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck senza freni: ‘Levati gli slip’ (Di giovedì 17 settembre 2020) Patrizia De Blanck è un vero e proprio uragano. Malgrado sia appena iniziata la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, la contessa si è fatta subito notare, già dalla diretta della prima puntata, per i suoi modi estremamente schietti che l’hanno portata a mandare al diavolo in ben 4 lingue Tommaso Zorzi. Nelle ore successive la De Blanck ha fatto di più, mostrandosi nuda a favor di telecamera e poi pronunciando parole che potrebbero suonare come una proposta indecente a Pierpaolo Pretelli. Lo spogliarello di Patrizia De Blanck Lo spogliarello hot è andato in onda nel corso di Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso stava parlando dei primi avvenimenti accaduti nel reality e intanto trasmetteva le immagini in diretta ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 17 settembre 2020)Deè un vero e proprio uragano. Malgrado sia appena iniziata la sua avventura nella casa delVip, la contessa si è fatta subito notare, già dalla diretta della prima puntata, per i suoi modi estremamente schietti che l’hanno portata a mandare al diavolo in ben 4 lingue Tommaso Zorzi. Nelle ore successive la Deha fatto di più, mostrandosi nuda a favor di telecamera e poi pronunciando parole che potrebbero suonare come una proposta indecente a Pierpaolo Pretelli. Lo spogliarello diDeLo spogliarello hot è andato in onda nel corso di Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso stava parlando dei primi avvenimenti accaduti nel reality e intanto trasmetteva le immagini in diretta ...

HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - repubblica : Fausto Leali a 'Il Grande Fratello Vip': 'Mussolini? Ha fatto tante cose buone'. e i social non perdonano [aggiorna… - lulze3 : 'Non è una cosa da Grande Fratello, lei deve farsi...' La contessa che si blocca dal dire che Flavia Vento deve an… - Goldrake___ : @QueenofSorrow75 Certo che fine, deve sta al verde per partecipare al grande fratello -