Golden Gala 2020 in diretta su Rai2: tutti gli orari (Di giovedì 17 settembre 2020) Si terrà stasera, 17 settembre 2020, il Golden Gala di atletica leggera dedicato a Pietro Mennea, tappa italiana di Diamond League che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma spostato a fine estate dopo l’iniziale programmazione a giugno. Anche quest’anno i diritti appartengono alla Rai che ha assicurato la diretta televisiva del meeting. Le gare quest’anno saranno quasi completamente coperte, anche perché mancheranno le gare di contorno. IL programma inizierà alle 17.45, ma il collegamento tv avverrà alle 18,40 su Rai2, poco prima della corsa di apertura, i 400 metri piani femminili. Alla fine sono previste un’ora e 45 minuti di diretta fino alla conclusione delle gare intorno alle 20,25. Il commento è affidato ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 17 settembre 2020) Si terrà stasera, 17 settembre, ildi atletica leggera dedicato a Pietro Mennea, tappa italiana di Diamond League che si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma spostato a fine estate dopo l’iniziale programmazione a giugno. Anche quest’anno i diritti appartengono alla Rai che ha assicurato latelevisiva del meeting. Le gare quest’anno saranno quasi completamente coperte, anche perché mancheranno le gare di contorno. IL programma inizierà alle 17.45, ma il collegamento tv avverrà alle 18,40 su, poco prima della corsa di apertura, i 400 metri piani femminili. Alla fine sono previste un’ora e 45 minuti difino alla conclusione delle gare intorno alle 20,25. Il commento è affidato ...

Tg3web : 'Lo sport mi ha reso più forte dei razzisti che mi insultano sui social'. Al Tg3 Yeman Crippa, campione dell'atleti… - Queenatletica : La guida completa al Golden Gala di stasera: ecco orario, dove vederlo in TV e le startlist complete - EcoLitoraleTv : GOLDEN GALA A FUMETTI - L'editoriale del Direttore - itscloudyhere_ : Oggi Golden Gala e TDF se è un sogno non svegliatemi vi prego - aquila7630 : Presentazione e dove vedere in tv e streaming il #GoldenGala in programma oggi allo stadio Olimpico di #Roma.… -