Gigi Hadid ha partorito? L’annuncio del padre disorienta i fan

(Di giovedì 17 settembre 2020) L’uomo ha poi chiarito la questione Nelle ultime ore un post deldiha creato confusione tra i fan. Molti hanno infatti pensato che la modella 25enne avesse dato alla luce il primo figlio, nato dalla relazione con Zayn Malik. Il post su Instagram, pubblicato dall’uomo e le parole usate facevano quasi intendere che il nipotino fosse arrivato. Ciao mio nipotino, sono io, il mio cuore è davvero felice. Farò di tutto per te: quando ho saputo che saresti arrivato ho iniziato a piangere. Ho pianto perché sapevo che il mio cuore sarebbe stato sempre vicino al tuo. Ildi Bella eha poi risposto ad alcuni commenti chiarendo che la figlia non ha ancora. Ildi...

zaynoscherriez : RT @GigiHadidIT: Mohamed Hadid ha appena risposto ad un commento di una fan in cui chiedeva se Gigi Hadid avesse già partorito la sua prima… - Manaltomlinson_ : RT @GigiHadidIT: Bella Hadid, questa notte, ha risposto ad una fan che chiedeva se la bambina era già nata con “no she’s not ???”. Siamo sic… - focusonhazz : RT @GigiHadidIT: La piccola di Gigi Hadid e Zayn Malik potrebbe già essere nata, ma prima di annunciarlo ufficialmente aspettiamo ovviament… - itsmegreeneyess : RT @GigiHadidIT: Il padre di Gigi Hadid, Mohamed Hadid, ha appena postato questa dolce lettera dedicata all’arrivo della sua prima nipotina… - itsmegreeneyess : RT @GigiHadidIT: La piccola di Gigi Hadid e Zayn Malik potrebbe già essere nata, ma prima di annunciarlo ufficialmente aspettiamo ovviament… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Hadid

La foto più dolce – e la più spiritosa – sulla gravidanza di Gigi Hadid, 25 anni, arriva dal profilo Instagram di sua sorella Bella, 23. La top model ha postato sui social una fotografia scattata l’11 ...Gigi Hadid è la fan numero uno del suo compagno Zayn Malik. La modella, in attesa del suo primo bebè, frutto dell’amore priprio con l’ex membro degli OneDirection, ha commentato uno scatto apparso su ...La gravidanza della sorella maggiore sta per giungere al termine e Bella condivide su Instagram una foto in cui entrambe si mettono scherzosamente di profilo "11 giugno 2020, due panini al forno, tran ...