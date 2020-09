Gaming online | l’ascesa di un’industria multimiliardaria

Leggi su zon

(Di giovedì 17 settembre 2020) Dal giorno in cui venne introdotto il concetto di, il mondo attorno ad essi è cambiato radicalmente A partire dal setup dei PC orientati alcon prestazioni sempre più performanti, a tutta una serie di accessori e periferiche sempre più evolute come i visori per la realtà virtuale (tanto per fare un esempio), il modo in cui oggi “giochiamo” è cambiato totalmente nel corso del tempo. Nel giro di pochi anni anche l’industria dei giochiè balzata alle stelle in termini di utilizzo e popolarità. Secondo recenti stime, il settore dell’industria del giocoè in crescita continua in tutto il mondo; questo porterà le aziende produttrici di giochi a guadagnare circa 200 miliardi di dollari di entrate fino al 2023. Una ...