Dzeko-Juventus | via libera | si sblocca Milik | le ultime di calciomercato

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tanti aggiornamenti dell’ultim’ora in queste concitate fasi delnon solo dellama anche di Roma e Napoli. Ormai la trattativa sulla bocca di tutti è quella che potrebbe presto portarealla Juve enella Capitale, mettendo a posto il fitto puzzle che da diverse settimane tiene banco nelle trattative fra le tre società. Nonostante l’approdo di Luis Suarez in Italia, con il Pistolero che avrebbe superato l’esame d’italiano per l’ottenimento del passaporto tricolore, il bosniaco sarebbe comunque avanti e attenderebbe solo il definitivo viadai giallorossi e dal bomber polacco degli azzurri, vera e propria chiave di volta in grado di far giungere le due operazioni alla fumata bianca. E negli ultimi minuti, dopo il ...