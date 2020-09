berlusconi : Ecco la mia intervista al @Corriere - VittorioSgarbi : Molto rumore per nulla. Nonostante iettatori come Scarsi e Luparelli,, Briatore è negativo. Una giornata di lutto p… - giornalettismo : Nella sua intervista a Il Corriere della Sera dopo le dimissioni di #Berlusconi da #SanRaffaele, Alberto #Zangrillo… - iconanews : Coronavirus: Berlusconi, serve una risposta comune dell'Ue - marcuspascal1 : @maurorizzi_mr Bisognerebbe conoscere ora la cura che hanno fatto perché dimostra solo una cosa la guarigione di Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Berlusconi

(ANSA) - ROMA, 17 SET - "La Risoluzione sulla pandemia chiede misure sanitarie coordinate tra gli Stati Membri. Serve una cooperazione mirata, strutturata ed efficace. Dobbiamo rispondere all'emergenz ...Sul molo di Bari intitolato a san Nicola, al tramonto di un sabato infuocato di fine estate, si intuisce perché per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 in Puglia siano considerate tra que ...Non ci sta Flavio Briatore che mentre si trovava in ospedale ricoverato, al San Raffaele di Milano, anche per essere risultato positivo al Coronavirus, appena una settimana prima dell’esito positivo a ...