Contributi a fondo perduto esauriti | domande sospese La situazione

Il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso dell'audizione sulle linee guida del PNRR italiano e del Recovery Plan, davanti le Commissioni Finanze riunite di Camera e Senato, ha motivato la sospensione delle domande per l'accesso ai Contributi a fondo perduto per le Partite Iva con l'esaurimento temporaneo dei fondi a disposizione. Le ultime tranche non sono state pagate: è stato speso tutto" – ha detto Gualtieri. Sono esauriti i 6 mld di euro stanziati con il Decreto Rilancio per le Partite IVA con fatturato fino a 5 milioni di euro che hanno subito perdite a causa della crisi Covid, restano quindi congelate le ultime domande pervenute, in attesa di rimpinguare il plafond inizialmente previsto.

