Clima, Ue pronta al taglio delle emissioni per il 55% entro il 2030

Il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, ha presentato un piano per il taglio delle emissioni entro il 2030 nel contrasto al cambiamento del Clima Franz Timmermans, vicepresidente della Commissione…

Ultime Notizie dalla rete : Clima pronta Clima, Ue pronta al taglio delle emissioni per il 55% entro il 2030 Inews24 Il Futuro dell’Europa: iconico discorso della Presidente Von der Leyen

La Presidente della Commissione Europea Von der Leyen nel suo primo discorso sullo stato dell’Unione ha delineato le prerogative europee. Scopriamo cosa è stato detto. Sanità, clima, mondo digitale ed ...

Rimpasto, il Pd scosso dai veleni

ROMA. «Il tema non è il rimpasto, il tema è capire qual è l’assetto migliore dal punto di vista organizzativo per gestire il Recovery». Firmato Andrea Orlando. «Non so perché all’improvviso, a cinque ...

Cittanovese, Mamone: "Pronti alla sfida, siamo ambiziosi" - I AM CALCIO ITALIA

In casa Cittanovese spazio ai commenti dopo l'ufficializzazione del girone I che vedrà tra le protagoniste anche la squadra giallorossa. “Sarà un Campionato lungo e difficile – ha commentato il Vicepr ...

