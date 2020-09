Bersani a La7: “Berlusconi uno statista? No, è un arcitaliano che si è fatto gli affari suoi” (Di giovedì 17 settembre 2020) “Berlusconi padre della patria? Io non riesco a considerarlo come uno statista. È un arcitaliano, un po’ nella caricatura, in un misto di cose buone e meno buone, che si è fatto gli affari tuoi”. Così Pier Luigi Bersani, ospite a L’Aria che tira, su La7, sul suo vecchio avversario politico, Silvio Berlusconi. “Però lo ha sempre fatto dimostrando generosità verso gli altri. Per questo non gli si può voler male”, ha aggiunto l’ex leader del centrosinistra. Video La7 L'articolo Bersani a La7: “Berlusconi uno statista? No, è un arcitaliano che si è fatto gli affari suoi” proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) “Berlusconi padre della patria? Io non riesco a considerarlo come uno. È un, un po’ nella caricatura, in un misto di cose buone e meno buone, che si èglituoi”. Così Pier Luigi, ospite a L’Aria che tira, su La7, sul suo vecchio avversario politico, Silvio Berlusconi. “Però lo ha sempredimostrando generosità verso gli altri. Per questo non gli si può voler male”, ha aggiunto l’ex leader del centrosinistra. Video La7 L'articoloa La7: “Berlusconi uno? No, è unche si èglisuoi” proviene da Il ...

La7tv : #lariachetira @PBersani: 'Conte compensa le incertezze che si vedono nei maggiori protagonisti di questa alleanza,… - La7tv : #lariachetira @PBersani (Articolo Uno): 'Siamo sotto il potenziale, bisogna chiedere ai 5 Stelle di costruire un ca… - La7tv : #lariachetira Referendum taglio parlamentari, @PBersani: 'È stato presentato in modo inaccettabile ma è sempre stat… - carutig : RT @La7tv: #lariachetira @PBersani (Articolo Uno): 'Abbiamo tutti gli argomenti sia per non accettare ricatti e sia per risolvere questa qu… - carutig : RT @La7tv: #lariachetira @PBersani: 'Conte compensa le incertezze che si vedono nei maggiori protagonisti di questa alleanza, PD e 5 Stelle… -