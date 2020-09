Ballando con le Stelle 2020: arriva l’antigiuria (Di giovedì 17 settembre 2020) Rossella Erra I tredici concorrenti di Ballando con le Stelle 2020 non dovranno confrontarsi soltanto con la consueta giuria. Per la quindicesima edizione, Milly Carlucci ha infatti pensato di introdurre le figure degli anti-giurati, chiamate a loro volta ad esprimersi sulle performance degli “apprendisti ballerini” avendo come riferimento il giudizio del popolo. Si tratta di Rossella Erra, conosciuta dal pubblico di Rai 1 per essere stata nel cast fisso di Vieni di Me nonchè storica lettrice e commentatrice di DavideMaggio.it, del conduttore Gianni Ippoliti, concorrente del talent show ballerino nel 2005, e del politico Antonio Razzi, visto in pista nella precedente edizione. I membri dell’anti-giuria saranno dei moderni “tribuni del popolo” chiamati a porsi in antitesi con la giuria ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 17 settembre 2020) Rossella Erra I tredici concorrenti dicon lenon dovranno confrontarsi soltanto con la consueta giuria. Per la quindicesima edizione, Milly Carlucci ha infatti pensato di introdurre le figure degli anti-giurati, chiamate a loro volta ad esprimersi sulle performance degli “apprendisti ballerini” avendo come riferimento il giudizio del popolo. Si tratta di Rossella Erra, conosciuta dal pubblico di Rai 1 per essere stata nel cast fisso di Vieni di Me nonchè storica lettrice e commentatrice di DavideMaggio.it, del conduttore Gianni Ippoliti, concorrente del talent show ballerino nel 2005, e del politico Antonio Razzi, visto in pista nella precedente edizione. I membri dell’anti-giuria saranno dei moderni “tribuni del popolo” chiamati a porsi in antitesi con la giuria ...

