Bale verso il Tottenham, in prestito per 22 milioni (Di giovedì 17 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 17 SET - Il Real Madrid cederà in prestito al Tottenham per la prossima stagione il suo gioiello scozzese Gareth Bale per 22 milioni di euro. Nel 2013 i blancos lo avevano acquistato, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 17 SET - Il Real Madrid cederà inalper la prossima stagione il suo gioiello scozzese Garethper 22di euro. Nel 2013 i blancos lo avevano acquistato, ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Bale verso il Tottenham, in prestito per 22 milioni - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bale verso il Tottenham, in prestito per 22 milioni - solopallone : Bale verso il Tottenham, in prestito per 22 milioni - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bale verso il Tottenham, in prestito per 22 milioni - apetrazzuolo : MERCATO - Bale verso il Tottenham, in prestito per 22 milioni -