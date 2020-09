Appello Fedemo: 'Terapie su misura fondamentali per pazienti emofiliaci' ' (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) - "La cura personalizzata è un presupposto necessario per garantire il futuro del paziente con emofilia. Ci appelleremo a tutte le istituzioni, a partire dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), affinché non ci si basi sul principio dell'equivalenza per le Terapie. Un concetto non applicabile all'emofilia, per la quale l'unica cura possibile è quella personalizzata, sia per garantire una qualità di vita del paziente sia per contenere i costi del Servizio sanitario nazionale". E' l'Appello di Cristina Cassone, presidente della Federazione delle associazioni emofilici (Fedemo) lanciato nel corso dell'evento - tenuto oggi al Palazzo dell'informazione del Gruppo Adnkronos di Roma e on line sui social della Fedemo - in occasione Giornata mondiale dell'emofilia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) - "La cura personalizzata è un presupposto necessario per garantire il futuro del paziente con emofilia. Ci appelleremo a tutte le istituzioni, a partire dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), affinché non ci si basi sul principio dell'equivalenza per le. Un concetto non applicabile all'emofilia, per la quale l'unica cura possibile è quella personalizzata, sia per garantire una qualità di vita del paziente sia per contenere i costi del Servizio sanitario nazionale". E' l'di Cristina Cassone, presidente della Federazione delle associazioni emofilici () lanciato nel corso dell'evento - tenuto oggi al Palazzo dell'informazione del Gruppo Adnkronos di Roma e on line sui social della- in occasione Giornata mondiale dell'emofilia, ...

