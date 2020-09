All’estero il Napoli scompare dalla “griglia scudetto”. Per la Faz anche la Roma ha più chance (Di giovedì 17 settembre 2020) C’è la Juve, ovviamente. Poi l’Inter. Poi l’Atalanta. E la Lazio, e la Roma. Chi manca? Nel focus che la Frankfurter Allgemeine Zeitung – uno dei più autorevoli e interessanti quotidiani tedeschi – dedica alla Serie A che torna in campo nel prossimo weekend manca il Napoli. Si parla di lotta scudetto, ovviamente. E il pezzo per forza di cose è tutto incentrato sulla nuova Juve di Pirlo. Ma tra le “altre pretendenti al trono” la Faz cita l’Inter di Conte che aspetta Vidal, “l’outsider Atalanta” (c’è il tedesco Robin Gosens, lo sottolineano), la Lazio e la Roma, “anche se entrambi hanno bisogno di più costanza per ambire al primo posto”. E basta. Non c’è nemmeno il Milan, ok. Ma del ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) C’è la Juve, ovviamente. Poi l’Inter. Poi l’Atalanta. E la Lazio, e la. Chi manca? Nel focus che la Frankfurter Allgemeine Zeitung – uno dei più autorevoli e interessanti quotidiani tedeschi – dedica alla Serie A che torna in campo nel prossimo weekend manca il. Si parla di lotta scudetto, ovviamente. E il pezzo per forza di cose è tutto incentrato sulla nuova Juve di Pirlo. Ma tra le “altre pretendenti al trono” la Faz cita l’Inter di Conte che aspetta Vidal, “l’outsider Atalanta” (c’è il tedesco Robin Gosens, lo sottolineano), la Lazio e la, “se entrambi hanno bisogno di più costanza per ambire al primo posto”. E basta. Non c’è nemmeno il Milan, ok. Ma del ...

napolista : All’estero il #Napoli scompare dalla “griglia scudetto”. Per la Faz anche la #Roma ha più chance Il focus sulla… - Baron_AMMassa : @millywo @matteosalvinimi @RaiPortaaPorta Si tenga Roma affossata e piena di clandestini alla Stazione Termini. Uno… - BiagioSdC : @j_goico @PinoVaccaro77 @DiMarzio @arekmilik9 Il Napoli è arrivato settimo e lo ha messo fuori rosa perché non rinn… - WolfMercato : @DavideAllegra2 @devilkekko96 @DaniloPunzo Perché sono in scadenza e Milik si è impuntato del tutto. Non credo che… - antonio_race : @scottotweet Mi dispiace saro' controcorrente ma il Napoli anche ora si e' trovato impreparato , lo avrei venduto a… -

Ultime Notizie dalla rete : All’estero Napoli Caserta, continuano gli itinerari musicali Summer Concert 2020 in Terra di Lavoro l'eco di caserta