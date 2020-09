Venezia | la denuncia di una donna | Morsa da un pesce al Lido Forse uno squalo palombo

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Di sicuro c'è tanto spavento e un morso di un. Il dubbio è di quale specie si tratti. Unadi 63 anni, di origini francesi ma residente da tempo a Canaregio, sostiene di essere stata attaccata da uncane al. Ma secondo gli esperti del Cnr si tratterebbe, piuttosto, di unoper la precisione un "Mustelus Asterias" comunemente conosciuto come "cagnoletto". Secondo altri potrebbe trattarsi di una specie ittica diffusa nel nostro mare Adriatico chiamata la verdesca, oblu.I dubbiGli esperti escludono che unosi possa avvicinare al. Laè stata ricoverata al Pronto Socorso Santi Giovanni e Paolo per accertamenti e per la medicazioni alla ...