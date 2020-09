Trump sigla la "pax americana" in Medio Oriente (Di mercoledì 16 settembre 2020) Firmati gli "Accordi di Abramo" tra Israele, Emirati e Bahrein. Palestinesi «traditi». Iran in allerta. Leggi su media.tio.ch (Di mercoledì 16 settembre 2020) Firmati gli "Accordi di Abramo" tra Israele, Emirati e Bahrein. Palestinesi «traditi». Iran in allerta.

Donald Trump ha negato nella town hall di Philadelphia di aver minimizzato la minaccia del coronavirus, nonostante ci sia l'audio dell'intervista al reporter Bob Woodward in cui ammette il contrario.

Alla Casa Bianca firmato accordo tra Israele, Emirati e Bahrein

“Un giorno storico per la pace, nasce un nuovo Medio Oriente con un accordo che nessuno pensava fosse possibile e che a breve verrà firmato da altri cinque o sei Paesi arabi”. Donald Trump sigilla con ...

Trump sigla la "pax americana" in Medio Oriente

WASHINGTON - «Un giorno storico per la pace, nasce un nuovo Medio Oriente con un accordo che nessuno pensava fosse possibile e che a breve verrà firmato da altri cinque o sei Paesi arabi». Donald Trum ...

