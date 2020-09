Trofeo Gamper, l’Inter dice no all’invito del Barcellona: il motivo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nessun giallo e nessun intrigo o ripicca di mercato. L'invito del Barcellona all'Inter per il noto Trofeo Gamper è stato declinato per ragioni di sicurezza. Aveva sorpreso il no dei nerazzurri ai catalani, ma vista la situazione legata alla pandemia di coronavirus, la società italiana ha preferito non predere rischi inutili.Barcellona, niente Trofeo Gamper con l'Inter: c'è l'Elchecaption id="attachment 1021987" align="alignnone" width="436" Elche (twitter Elche)/captionCome scrive anche Mundo Deportivo, i nerazzurri erano stati invitati dai blaugrana a prendere parte alla 55ª edizione del Trofeo Gamper in programma sabato alle 19 al Camp Nou ma la società italiana ha declinato gentilmente la proposta. La motivazione ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nessun giallo e nessun intrigo o ripicca di mercato. L'invito delall'Inter per il notoè stato declinato per ragioni di sicurezza. Aveva sorpreso il no dei nerazzurri ai catalani, ma vista la situazione legata alla pandemia di coronavirus, la società italiana ha preferito non predere rischi inutili., nientecon l'Inter: c'è l'Elchecaption id="attachment 1021987" align="alignnone" width="436" Elche (twitter Elche)/captionCome scrive anche Mundo Deportivo, i nerazzurri erano stati invitati dai blaugrana a prendere parte alla 55ª edizione delin programma sabato alle 19 al Camp Nou ma la società italiana ha declinato gentilmente la proposta. La motivazione ...

ItaSportPress : Trofeo Gamper, l'Inter dice no all'invito del Barcellona: il motivo - - calciomercatoit : ????#Inter, proposta per il Trofeo Gamper durante i contatti per #Vidal: il club nerazzurro ha rifiutato ??… - NapoliInsider : Inter, rifiutato l'invito del Barcellona al Trofeo Gamper: ecco perché - sportli26181512 : Inter, rifiutato l'invito del Barcellona al Trofeo Gamper: ecco perché: L'Inter ha rifiutato l'invito del Barcellon… - cicciopuz : RT @marifcinter: L’Inter ha declinato l’invito del Barcellona per il Trofeo Gamper per evitare rischi legati al Coronavirus. I nerazzurri e… -