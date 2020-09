Surriscaldamento clima, l'Italia rischia 8% del Pil pro capite (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'Italia sarà destinata ad essere sempre più calda , senza politiche contro il Surriscaldamento climatico, con un aumento della temperatura nei prossimi 30 anni fino a 2 gradi in più , rispetto al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'sarà destinata ad essere sempre più calda , senza politiche contro iltico, con un aumento della temperatura nei prossimi 30 anni fino a 2 gradi in più , rispetto al ...

Il rapporto sul clima e l'Italia. Cinque gradi in più, ecco cosa rischiamo tra ottant'anni

Un’Italia le cui temperature estive al Sud sfioreranno costantemente i 40 gradi, dove per lunghi periodi il termometro non scenderà mai, neppure di notte, sotto i 20 gradi, con sequenze di giorni senz ...

Scienziati di Ca’ Foscari sul Grand Combin per conservare la memoria dei ghiacci

Verranno estratte delle carote profonde ottanta metri e del diametro di 7,5 centimetri che saranno studiate e conservate anche al sicuro in Antartide VENEZIA L’Università Ca’ Foscari è tra gli attori ...

Incendi e riscaldamento: la sfida Trump-Biden ora s'infiamma sul clima

Il clima torna centrale nella sfida per la Casa Bianca tra Donald Trump e Joe Biden. Il presidente americano è volato in California per fare il punto della situazione degli incendi che stanno devastan ...

