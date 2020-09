Spellbreak - recensione (Di mercoled√¨ 16 settembre 2020) Fra tutti i possibili generi di videogiochi, sicuramente quello che ha raggiunto la saturazione è quello dei Battle Royal. Con CoD: Warzone, Apex Legends e l'inossidabile Fortnite a suonare la carica, titoli come PUBG, Rings of Elysium e il recente Hyperscape, seppur valide alternative, sono stati oscurati e messi in secondo piano rapidamente. Meccaniche di gioco ripetitive, con variazioni minime sul tema e un loop di gioco - Drop, Collect, Move, Engage - che rimane invariato da titolo a titolo di certo non lasciano spazio all'immaginazione. O almeno così pensavamo. Spellbreak arriva sui nostri schermi dopo quasi due anni di gestazione, che ha visto il gioco evolversi da una pura simulazione della fisica del mondo, a un piccolo gioiello di grafica e tecnica. Inizialmente il gioco sembra essere familiare a chiunque abbia approcciato il genere dei Battle ... Leggi su eurogamer (Di mercoled√¨ 16 settembre 2020) Fra tutti i possibili generi di videogiochi, sicuramente quello che ha raggiunto la saturazione è quello dei Battle Royal. Con CoD: Warzone, Apex Legends e l'inossidabile Fortnite a suonare la carica, titoli come PUBG, Rings of Elysium e il recente Hyperscape, seppur valide alternative, sono stati oscurati e messi in secondo piano rapidamente. Meccaniche di gioco ripetitive, con variazioni minime sul tema e un loop di gioco - Drop, Collect, Move, Engage - che rimane invariato da titolo a titolo di certo non lasciano spazio all'immaginazione. O almeno così pensavamo.arriva sui nostri schermi dopo quasi due anni di gestazione, che ha visto il gioco evolversi da una pura simulazione della fisica del mondo, a un piccolo gioiello di grafica e tecnica. Inizialmente il gioco sembra essere familiare a chiunque abbia approcciato il genere dei Battle ...

CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: #Spellbreak è un #BattleRoyale #Free to #Play in terza persona incentrato sulle #magie e con una evocativa ambientazio… - CescozTOHC : RT @GamesPaladinsIT: #Spellbreak è un #BattleRoyale #Free to #Play in terza persona incentrato sulle #magie e con una evocativa ambientazio… - krysis88 : RT @GamesPaladinsIT: #Spellbreak è un #BattleRoyale #Free to #Play in terza persona incentrato sulle #magie e con una evocativa ambientazio… - DG_4L : RT @GamesPaladinsIT: #Spellbreak è un #BattleRoyale #Free to #Play in terza persona incentrato sulle #magie e con una evocativa ambientazio… - DravenNHK : RT @GamesPaladinsIT: #Spellbreak è un #BattleRoyale #Free to #Play in terza persona incentrato sulle #magie e con una evocativa ambientazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Spellbreak recensione Spellbreak Recensione: un Battle Royale a colpi di magia Everyeye Videogiochi Spellbreak Recensione: un Battle Royale a colpi di magia

Non √® certo un mistero che il panorama dei battle royale sia ormai saturo e popolato da pi√Ļ free to play di quanti gran parte dei giocatori siano in grado di seguire con una certa regolarit√†, eppure q ...

Spellbreak: lo sviluppatore condivide pubblicamente i risultati raggiunti nella prima settimana

MyReviews.it è un sito di informazione che segue il mondo dei Videogames in ogni suo aspetto. Scopo del sito è quello di fornire un flusso di notizie costante che spazi dalle ultime news alle uscite p ...

Spellbreak ‚Äď Recensione

Nel panorama videoludico odierno i battle royale si sono ricavati un posto di notevole spessore e le software house continuano a sviluppare idee per poter trovare sempre nuove forme di intrattenimento ...

Non √® certo un mistero che il panorama dei battle royale sia ormai saturo e popolato da pi√Ļ free to play di quanti gran parte dei giocatori siano in grado di seguire con una certa regolarit√†, eppure q ...MyReviews.it √® un sito di informazione che segue il mondo dei Videogames in ogni suo aspetto. Scopo del sito √® quello di fornire un flusso di notizie costante che spazi dalle ultime news alle uscite p ...Nel panorama videoludico odierno i battle royale si sono ricavati un posto di notevole spessore e le software house continuano a sviluppare idee per poter trovare sempre nuove forme di intrattenimento ...