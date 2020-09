Sky sconfitta al Tar: class action per risarcire gli abbonati (Di mercoledì 16 settembre 2020) Codici e Aeci scendono in campo per tutelare gli abbonati Sky. Le due associazioni hanno deciso di avviare una class action per chiedere il risarcimento dei consumatori che hanno sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio con la piattaforma televisiva a pagamento per il triennio 2018-2021, salvo poi scoprire che il pacchetto scelto non prevedeva tutte … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Codici e Aeci scendono in campo per tutelare gliSky. Le due associazioni hanno deciso di avviare unaper chiedere il risarcimento dei consumatori che hanno sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio con la piattaforma televisiva a pagamento per il triennio 2018-2021, salvo poi scoprire che il pacchetto scelto non prevedeva tutte … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso promosso da Sky contro il provvedimento sanzionatorio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che nel febbraio 2019 aveva inflitto una multa 7 m ...

