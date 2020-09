Sampdoria, Keita Balde si avvicina: si lavora sul prestito (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un colpo di prestigio per rinforzare un reparto offensivo che già conta Quagliarella e Gabbiadini. La Sampdoria si avvicina a Keita Balde, attaccante ex Lazio e Inter e attualmente in forza al Monaco. Come riporta Sky Sport, Keita è stato richiesto espressamente da Claudio Ranieri e per questo Ferrero sta spingendo per farlo arrivare a Genova in prestito a prescindere dalla cessione di Gaston Ramirez. Si avvicina dunque il ritorno in Serie A di una vecchia conoscenza del nostro calcio. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un colpo di prestigio per rinforzare un reparto offensivo che già conta Quagliarella e Gabbiadini. Lasi, attaccante ex Lazio e Inter e attualmente in forza al Monaco. Come riporta Sky Sport,è stato richiesto espressamente da Claudio Ranieri e per questo Ferrero sta spingendo per farlo arrivare a Genova ina prescindere dalla cessione di Gaston Ramirez. Sidunque il ritorno in Serie A di una vecchia conoscenza del nostro calcio.

