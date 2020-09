Riforma pensioni 2020, ultimissime al 16 settembre: l’appello dei lavoratori ai sindacati (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni al 16 settembre 2020 riguardano la riapertura del cantiere previdenziale, oggi pomeriggio é infatti fissato l’incontro tra Governo e sindacati; i temi che verranno portati al tavolo di confronto e saranno oggetto di discussione ci sono già stati anticipati dal segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli nell’intervista in esclusiva che ci ha rilasciato ieri e di cui le siamo grati. Dopo la pubblicazione dell’articolo moltissimi lavoratori ci hanno scritto commentando sul sito ed in privato pregandoci di dar voce alle loro rimostranze, nella speranza che all’incontro col Governo qualcuno tenga in conto anche delle loro richieste. Riportiamo alcuni commenti giacché ben riassumono i ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le ultime novità sulladelleal 16riguardano la riapertura del cantiere previdenziale, oggi pomeriggio é infatti fissato l’incontro tra Governo e; i temi che verranno portati al tavolo di confronto e saranno oggetto di discussione ci sono già stati anticipati dal segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli nell’intervista in esclusiva che ci ha rilasciato ieri e di cui le siamo grati. Dopo la pubblicazione dell’articolo moltissimici hanno scritto commentando sul sito ed in privato pregandoci di dar voce alle loro rimostranze, nella speranza che all’incontro col Governo qualcuno tenga in conto anche delle loro richieste. Riportiamo alcuni commenti giacché ben riassumono i ...

