(Di mercoledì 16 settembre 2020) 3.933 persone identificate a livello compartimentale, 71 passaggi a livello presenziati, 51 autovetture controllate. 67 controlli anche in località sensibili lungo la linea, come tunnel, ...

lavocediasti : Sicurezza ferroviaria in Piemonte e Valle d'Aosta nelle settimana 'Rail Action Week” - GazzettadAsti : Rail Action Week: settimana dedicata alla sicurezza ferroviaria - retewebitalia : - AGR_web : Rail Action Week nel Lazio Oltre mille le unità impiegate nelle attività di controllo nelle stazioni ferroviarie;… - bellunesimondo : Operazione “Rail Action Week 2020” nelle stazioni del Veneto. Settimana di controlli della Polizia dedicati alla s… -

Ultime Notizie dalla rete : Rail Action

Sardegna Reporter

735 gli operatori impiegati nell’ultima settimana. Questi i risultati del Compartimento Polfer Piemonte e Valle d’Aosta nella settimana “Rail Action Week”, l’iniziativa di Raipol, Associazione a cui ...La Polizia Ferroviaria della Sardegna è impegnata in una operazione comune europea in ambito ferroviario. 1.089 persone identificate, di cui 312 nei passaggi a livello, 69 i controlli dei luoghi criti ...Raffica di controlli della Polizia ferroviaria lungo nelle stazioni e ai passaggi a livello della Sardegna. In pochi giorni sono state identificate ben 1.089 persone identificate, di cui 312 proprio i ...