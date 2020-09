"Prendi Mussolini, anche Hitler...". Fausto Leali, in diretta: viene giù il GF Vip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fausto Leali rischia la squalifica a tempo record. Il Grande Fratello Vip è iniziato con un discorso su Benito Mussolini che potrebbe costargli l'uscita dalla casa più spiata d'Italia già nelle prossime ore. Il cantautore 75enne si è infatti lanciato in alcune frasi piuttosto scivolose sul Duce: “Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata. Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l'umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini”. Qui arriva il taglio della regia, che però ha censurato quando ormai il danno era fatto: addirittura in diretta si sono sentite anche le voci di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020)rischia la squalifica a tempo record. Il Grande Fratello Vip è iniziato con un discorso su Benitoche potrebbe costargli l'uscita dalla casa più spiata d'Italia già nelle prossime ore. Il cantautore 75enne si è infatti lanciato in alcune frasi piuttosto scivolose sul Duce: “Se fai nove cose giuste e una sbagliata, la gente ti ricorderà solo per quella sbagliata.amo ad esempio, ha fatto delle cose per l'umanità, ma poi è andato con. Il quale nella storia era un fan di”. Qui arriva il taglio della regia, che però ha censurato quando ormai il danno era fatto: addirittura insi sono sentitele voci di un ...

emrato : @fulvio00437713 @repubblica ma poi per carità, per me uno può fare tre orge al giorno, ma evita di dire cazzate. S… - de_vek : @vocedelpatriota @FratellidItalia tipico sistema fascio: Spara merda e diffondi odio, poi appena vedi quanto è brut… -

Ultime Notizie dalla rete : Prendi Mussolini "Sono naziskin e antisemita" ilGiornale.it Fausto Leali, frase choc su Mussolini al Grande Fratello Vip: "Hitler era un suo fan", la regia non censura in tempo

Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini”. Qui arriva il taglio della regia, che però ha censurato ...

Interviste immaginarie: Mussolini

Nelle mie interviste immaginarie non poteva mancare Cicerone, il personaggio più importante della romanità. Questa mattina, entrato nel mio studio, dopo aver salutato, agitando la mano come se fossero ...

Pupo paragona Signorini a Mussolini ed è polemica/ La gaffe al Grande Fratello Vip…

Pupo si riferiva proprio al fatto che ieri, 20 anni fa, aveva preso il via il primo Grande Fratello ma non si è capito bene il perché abbia voluto paragonare Alfonso Signorini a Mussolini. In realtà ...

Prendiamo ad esempio Mussolini, ha fatto delle cose per l’umanità, ma poi è andato con Hitler. Il quale nella storia era un fan di Mussolini”. Qui arriva il taglio della regia, che però ha censurato ...Nelle mie interviste immaginarie non poteva mancare Cicerone, il personaggio più importante della romanità. Questa mattina, entrato nel mio studio, dopo aver salutato, agitando la mano come se fossero ...Pupo si riferiva proprio al fatto che ieri, 20 anni fa, aveva preso il via il primo Grande Fratello ma non si è capito bene il perché abbia voluto paragonare Alfonso Signorini a Mussolini. In realtà ...