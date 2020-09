Playoff Nba, perché i Clippers sono crollati (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

ilpost : L’improbabile rimonta di Denver nei playoff NBA - dchinellato : Complimenti a Denver. Partita incredibile, serie di carattere come tutti questi playoff. Ma dove sono i Clippers? D… - SkySportNBA : Playoff NBA: Jokic-Murray clamorosi, impresa Nuggets. Miami batte Boston all'OT in gara-1 #SkyNBA #NBA - Gazzetta_NBA : #Leonard flop, #Rivers bocciato, spogliatoio imploso: e il tabù #Clippers dura da 50 anni - CorriereQ : Basket, playoff Nba: impresa storica di Denver, in finale a Ovest. A Miami gara-1 contro Boston -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Nba Playoff NBA, L.A. Clippers eliminati: giocatori e tifosi si scatenano sui social. FOTO Sky Sport Nba, Denver elimina i Clippers. Il grande fallimento di Kawhi Leonard

Era nell'aria che Denver potesse portare a termine un clamoroso sgambetto ai danni dei Los Angeles Clippers e così è proprio andata: la settima e decisiva gara della semifinale Ovest spedisce i Nugget ...

Recensione NBA 2K21: un ottimo aggiornamento!

È arrivato settembre e, con lui, anche il nuovo titolo cestistico targato Visual Concepts. Vediamo se NBA 2K21 ha superato le nostre aspettative o si presenta come un vero e proprio airball, nella nos ...

L’improbabile rimonta di Denver nei playoff NBA

Nessuno prima dei Nuggets di Nikola Jokic e Jamal Murray era mai riuscito a rimontare due serie consecutive da uno svantaggio di 3-1 Nella notte i Denver Nuggets hanno battuto 104-89 i Los Angeles Cli ...

